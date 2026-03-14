Легендарну гітару Pink Floyd продали за рекордні $14,6 млн

Легендарну гітару Black Strat гітариста Pink Floyd Девіда Гілмора продали на аукціоні за рекордні $14,6 млн. Інструмент став найдорожчою гітарою, коли-небудь проданою на торгах. Про це повідомляється на сайті Christie’s.

Йдеться про гітару Fender Stratocaster 1969 року, відому як Black Strat, яка належала гітаристу гурту Pink Floyd Девіду Гілмору.

Black Strat — Fender Stratocaster 1969 року / Фото: Christie’s

Ця гітара використовувалася Гілмором під час роботи з гуртом Pink Floyd і стала одним із найвідоміших музичних інструментів у рок-музиці.

