Селін Діон повертається на сцену після тривалої паузи

Канадська співачка Селін Діон оголосила про повернення на сцену після перерви, пов’язаної з рідкісним неврологічним захворюванням. Вона проведе серію концертів у Парижі, повідомляє CNN.

Як повідомила артистка у відео до свого дня народження, у столиці Франції заплановано 10 виступів, які відбудуться у вересні та жовтні.

За словами Діон, вона «почувається добре і сильною», хоча визнає, що трохи хвилюється перед поверненням на сцену. Водночас співачка подякувала шанувальникам за підтримку.

Про можливі концерти стало відомо ще раніше, коли в Парижі з’явилися постери з назвами її пісень. За даними ЗМІ, виступи відбудуться на арені Paris La Défense Arena.

У 2022 році Діон повідомила, що у неї діагностували синдром жорсткої людини — рідкісне захворювання нервової системи, яке спричиняє м’язові спазми та ускладнює рух і спів. Через це вона була змушена скасувати частину гастролей, а згодом і весь тур Courage World Tour.

У 2024 році співачка розповіла про боротьбу з хворобою у документальному фільмі I Am: Celine Dion, де показала процес лікування та відновлення голосу.

Попри хворобу, вона вже повернулася до виступів, зокрема з’явилася на відкритті літніх Олімпійських ігор у Парижі, де виконала пісню L’Hymne à l’amour.

Нові концерти стануть першим повноцінним поверненням Діон на сцену за останні роки. Продаж квитків стартує 7 квітня.