Паливна криза в окупованому Криму: АЗС переходять на продаж бензину за талонами

В окупованому Криму та Севастополі запровадили талони на бензин через паливну кризу, що виникла на тлі проблем із постачанням пального. Влада обмежила продаж бензину та заявила, що стабілізація ситуації може зайняти близько місяця.

Про це повідомляє телеграм-канал Крымский ветер.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що з 31 травня на півострові запроваджується продаж бензину АІ-95 за талонами. Крім того, продаж бензину АІ-92 обмежили до 20 літрів в одні руки. За його словами, нормалізацію ситуації очікують протягом 30 днів.

Згодом про аналогічні заходи оголосив і керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв. За його словами, у місті вводяться спеціальні картки для придбання бензину обох марок. Він назвав це тимчасовим заходом, необхідним для поповнення запасів пального на автозаправних станціях.

Для отримання талонів водіям необхідно звертатися до пунктів оформлення мереж АТАН і ТЕС, що працюють у Криму, маючи російський паспорт та документи на транспортний засіб.

Як зазначає «Крымский ветер», дефіцит пального на окупованому півострові загострився після обмеження руху так званим «сухопутним мостом» до Криму, яке було запроваджене після ударів безпілотників.

Видання також звертає увагу, що це один із найбільших випадків запровадження талонів на паливо в Росії з часів розпаду СРСР. Раніше подібні заходи на регіональному рівні застосовувалися під час паливної кризи у Тиві в 2011 році та в Магаданській області у 2017 році.

Напередодні окупаційна влада Севастополя повідомляла про зникнення бензину АІ-92 та АІ-95 на заправках найбільших мереж півострова. Раніше в місті вже обмежували продаж пального до 20 літрів на одного покупця та вводили талони на дизельне пальне.