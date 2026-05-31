У Євросоюзі обговорюють новий удар по нафтових доходах Росії

Європейський Союз розглядає можливість тимчасово заморозити перегляд цінової стелі на російську нафту, щоб обмежити додаткові доходи Москви від різкого зростання світових цін на енергоносії на тлі війни між Іраном та США.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом обговорень.

Згідно з чинним механізмом ЄС, цінова стеля на російську нафту автоматично переглядається кожні шість місяців і встановлюється на рівні на 15% нижче середньої ринкової ціни на російську нафту марки Urals. Наразі вона становить 44,10 долара за барель і має бути переглянута вже цього літа.

За даними співрозмовників агентства, через різке подорожчання нафти після фактичного закриття Ормузької протоки новий перегляд у липні міг би підняти стелю щонайменше до 65 доларів за барель. Це перевищило б попередній рівень у 60 доларів, який раніше був узгоджений країнами G7.

Саме тому в Брюсселі обговорюють можливість залишити обмеження на нинішньому рівні. Серед інших варіантів — призупинення автоматичного підвищення стелі до кінця року або обмеження її максимального рівня на позначці 60 доларів за барель.

Очікується, що ці пропозиції можуть увійти до 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, який планують підготувати та офіційно представити на початку червня.

Також у новому пакеті обмежень можуть з’явитися додаткові санкції проти банків, нафтових трейдерів, нафтопереробних підприємств та криптовалютних операторів у третіх країнах, які, за даними ЄС, допомагають Москві обходити чинні обмеження.

Окремо розглядається розширення санкцій проти так званого «тіньового флоту» Росії. За інформацією джерел, під нові обмеження можуть потрапити ще близько 20 танкерів, які використовуються для перевезення російської нафти. У перспективі аналогічні заходи можуть поширити й на судна, що перевозять скраплений природний газ.

Крім того, Євросоюз вивчає можливість запровадження експортних обмежень щодо близько двох десятків компаній із Китаю, Індії, Туреччини та країн Центральної Азії, які, за версією Брюсселя, постачають Росії товари подвійного призначення або компоненти для виробництва озброєння.

За словами джерел Bloomberg, головною метою нового пакета санкцій залишається подальше скорочення енергетичних доходів Росії, посилення тиску на її фінансовий сектор та обмеження доступу російської військової промисловості до критично важливих матеріалів і технологій.

Для набуття чинності новий пакет санкцій має отримати одностайну підтримку всіх держав-членів ЄС. За даними агентства, окремі країни поки висловлюють занепокоєння через можливий вплив нових обмежень на енергетичні ринки та морські перевезення.