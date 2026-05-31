У Дніпрі після російського удару горить склад логістичної компанії

У Дніпрі внаслідок російської атаки спалахнула пожежа на території складу логістичної компанії. Також горять автомобілі, припарковані поруч.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Через атаку росіян на Дніпро горять склад логістичної компанії і автівки, припарковані поряд», — повідомив Ганжа.

Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. Інші подробиці щодо наслідків атаки поки не розголошуються.