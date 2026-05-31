На Чернігівщині через атаку російського дрона загинув чоловік

У Чернігівській області внаслідок російської атаки безпілотником загинув 58-річний чоловік. Ворожий дрон влучив по території одного з підприємств у Корюківському районі.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, удар стався вночі. Внаслідок влучання безпілотника на території підприємства виникла пожежа на автостоянці.

Вогонь знищив сім вантажних автомобілів.

Під час ліквідації наслідків атаки співробітники ДСНС виявили тіло загиблого 58-річного чоловіка.

Інших подробиць щодо обставин загибелі або масштабів пошкоджень наразі не повідомляється.