Дані розвідки залишаються актуальними: Зеленський закликав реагувати на тривоги

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація розвідки про можливість нового масованого російського удару залишається актуальною та закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.

«Важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною», — заявив президент.

За словами Зеленського, партнери України порушували це питання під час контактів із російською стороною, однак підстав очікувати зміну позиції Москви немає.

Президент закликав українців берегти життя та своєчасно реагувати на небезпеки.

Він також повідомив, що сили протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи та бойова авіація перебувають у готовності.

За словами Зеленського, ефективність знищення російських ударних безпілотників типу Shahed українськими військовими стабільно перевищує 90% і становить 90–93%.

Окремо президент повідомив про роботу з міжнародними партнерами щодо посилення захисту від крилатих і балістичних ракет.

«По крилатих ракетах та балістиці: з усіма партнерами ми працюємо, щоб були нові внески в програму PURL, ми шукаємо інші способи отримувати ракети», — зазначив Зеленський.

Президент подякував усім партнерам, які продовжують допомагати Україні у зміцненні протиповітряної оборони.