Подружжя пенсіонерів поранене внаслідок атаки FPV-дрона біля Питомника на Харківщині

У Харківській області російські військові атакували FPV-дроном цивільний автомобіль. Внаслідок удару поранення дістали двоє літніх людей.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, атака сталася 30 травня близько 09:40 поблизу села Питомник.
Російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, у якому перебувало подружжя.
Внаслідок удару поранення отримали 78-річний чоловік та його 77-річна дружина.
Постраждалих доставили до медичного закладу для надання необхідної медичної допомоги.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.