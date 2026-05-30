        Подружжя пенсіонерів поранене внаслідок атаки FPV-дрона біля Питомника на Харківщині

        Віктор Алєксєєв
        30 Травня 2026 16:16
        Російський FPV-дрон атакував авто на Харківщині: поранено двох літніх людей / Фото: Харківська обласна прокуратура
        У Харківській області російські військові атакували FPV-дроном цивільний автомобіль. Внаслідок удару поранення дістали двоє літніх людей.

        Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

        За даними слідства, атака сталася 30 травня близько 09:40 поблизу села Питомник.

        Російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, у якому перебувало подружжя.

        Внаслідок удару поранення отримали 78-річний чоловік та його 77-річна дружина.

        Постраждалих доставили до медичного закладу для надання необхідної медичної допомоги.

        За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.


