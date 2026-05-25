        Кількість постраждалих після удару РФ по Дергачах зросла до 19, двоє загиблих

        Сергій Бордовський
        25 Травня 2026 13:49
        Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Дергачах Харківської області зросла до 19 людей. Двоє людей загинуло, ще троє постраждалих перебувають у важкому стані.

        Росія атакувала цивільне підприємство на Харківщині / Фото: Харківська ОВА

        Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        За його словами, під ударом опинилося цивільне підприємство.

        Унаслідок атаки пошкоджено складські приміщення, вантажні та легкові автомобілі.

        Госпіталізували 17 людей із вибуховими пораненнями — 15 чоловіків та двох жінок.

        Троє чоловіків перебувають у важкому стані, решта постраждалих — у стані середньої тяжкості.

        Ще двом людям медики надали допомогу на місці. Йдеться про 47-річну жінку та 74-річного чоловіка, які зазнали гострої реакції на стрес.

        Також відомо про загиблого — 68-річного чоловіка.

        ОНОВЛЕНО 14:05: Загинув також 25-річний чоловік.

        Підрозділи ДСНС уже ліквідували пожежу, що виникла після удару.


