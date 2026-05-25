“Я перестала рахувати на 487 чоловіках”: у Франції винесли вирок у справі про багаторічне зґвалтування

Суд у Франції засудив 51-річного чоловіка до 25 років ув’язнення за тортури та зґвалтування колишньої партнерки. Жінка публічно розповіла про пережите насильство, заявивши, що за роки примусу була змушена вступати в сексуальні контакти майже з 500 чоловіками.

Про це повідомляє France24 із посиланням на AFP.

Суд у місті Дінь-ле-Бен на південному сході Франції визнав Гійома Буччі винним у зґвалтуваннях, катуваннях та психологічному насильстві над колишньою партнеркою Летицією Р.

За даними слідства, з 2015 по 2022 рік чоловік маніпулював жінкою під приводом “садомазохістських сексуальних ігор”, а також залучав до насильства сторонніх чоловіків, знайдених через інтернет.

Обвинувачений заявляв у суді, що жінка нібито погоджувалася на такі дії та що він “не думав, що завдає їй болю”.

Втім, потерпіла розповіла про “психологічний контроль” з боку партнера та постійний страх через погрози оприлюднення інтимних записів.

Жінка заявила, що поступово чоловік змусив її до проституції.

“Я перестала рахувати на 487 чоловіках”, — сказала вона в суді.

За словами потерпілої, деяких із цих чоловіків вона бачила до десяти разів.

Під час процесу Буччі визнав низку дій, зокрема удушення, опіки та примус до зоофілії, однак стверджував, що це було “за взаємною згодою”.

Прокуратура вимагала для нього довічного ув’язнення, заявляючи про ризик повторення насильства щодо інших жінок.

Суд призначив 25 років позбавлення волі з умовою, що засуджений має відбути щонайменше дві третини строку перед можливістю умовно-дострокового звільнення.

France24 зазначає, що потерпілу надихнула історія Жизель Пеліко, чий чоловік у 2024 році був засуджений за організацію сексуального насильства над дружиною, яку він накачував наркотиками.