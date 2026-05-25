Танкерний рух через Ормузьку протоку почав відновлюватися, а нафта різко подешевшала

Ціни на нафту впали майже на 6% після заяв президента США Дональда Трампа про прогрес у переговорах з Іраном щодо мирної угоди та можливого відновлення повноцінного судноплавства через Ормузьку протоку. На цьому тлі танкери з нафтою та зрідженим природним газом почали залишати Перську затоку після місяців обмежень.

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок ф’ючерси на нафту Brent впали на $5,85 — до $97,69 за барель, а американська WTI подешевшала на $5,75 — до $90,85 за барель. Обидва контракти досягли найнижчих показників із 7 травня.

У суботу президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон та Тегеран “значною мірою узгодили” розуміння мирної угоди, яка має дозволити відкрити Ормузьку протоку для нормального судноплавства.

До війни через Ормузьку протоку проходило близько п’ятої частини світових поставок нафти та зрідженого природного газу.

На тлі очікувань деескалації через протоку почали проходити танкери з нафтою та LNG.

За даними Reuters, LNG-танкер Fuwairit у понеділок проходить Ормузьку протоку та має доставити вантаж до Пакистану у вівторок.

Ще один танкер — Al Rayyan — також залишив протоку та прямує до Китаю.

Крім того, супертанкер Eagle Verona із майже двома мільйонами барелів іракської нафти залишив протоку в суботу та має прибути до китайського порту Нінбо 12 червня.

Аналітик MST Marquee Сол Кавонік заявив, що ринок побачив “світло в кінці тунелю”, однак ризики для мирної угоди залишаються високими.

Водночас глава сировинної стратегії ING Воррен Паттерсон застеріг, що ринки вже неодноразово бачили зрив переговорів між США та Іраном.

Аналітики також зазначають, що навіть у разі деескалації повне відновлення потоків нафти та газу через Ормузьку протоку може зайняти місяці через пошкодження інфраструктури.

Reuters також повідомляє, що близько 20 тисяч моряків залишаються заблокованими у Перській затоці на борту сотень суден.