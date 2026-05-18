Мінфін США ще на 30 днів дозволив окремим країнам купувати російську нафту

Міністерство фінансів США вирішило продовжити дію санкційного винятку для російської морської нафти ще на 30 днів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, знайоме з рішенням.

Термін дії попереднього винятку завершився у суботу. За даними співрозмовника агентства, кілька країн звернулися до Вашингтона з проханням надати більше часу для закупівлі російської нафти.

США запровадили цей виняток раніше, щоб пом’якшити дефіцит постачання нафти та стримати зростання цін на паливо після закриття Іраном Ормузької протоки на тлі американсько-ізраїльської операції.

Водночас, за інформацією Reuters, цей крок суттєво не вплинув на стабілізацію цін на бензин у США.