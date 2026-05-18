        Економіка

        Мінфін США ще на 30 днів дозволив окремим країнам купувати російську нафту

        Віктор Алєксєєв
        18 Травня 2026 19:02
        читать на русском →
        Логотип Міністерства фінансів США / Фото: Reuters
        Логотип Міністерства фінансів США / Фото: Reuters

        Міністерство фінансів США вирішило продовжити дію санкційного винятку для російської морської нафти ще на 30 днів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, знайоме з рішенням.

        Термін дії попереднього винятку завершився у суботу. За даними співрозмовника агентства, кілька країн звернулися до Вашингтона з проханням надати більше часу для закупівлі російської нафти.

        США запровадили цей виняток раніше, щоб пом’якшити дефіцит постачання нафти та стримати зростання цін на паливо після закриття Іраном Ормузької протоки на тлі американсько-ізраїльської операції.

        Реклама
        Реклама

        Водночас, за інформацією Reuters, цей крок суттєво не вплинув на стабілізацію цін на бензин у США.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov