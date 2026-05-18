У Кремлі скаржаться на “безперервні удари дронів ЗСУ по мирних об’єктах”

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що мирний процес між Росією та Україною перебуває «на паузі». Про це він сказав під час брифінгу для журналістів.

За словами представника Кремля, у Москві розраховують на продовження миротворчих зусиль з боку США.

Також Пєсков закликав звернути увагу на удари українських дронів по «мирних об’єктах і цивільній інфраструктурі» в російських містах і населених пунктах.

Водночас він не згадав масовану атаку дронів на Москву та Підмосков’я в ніч на 17 травня, яку російська сторона назвала найбільшою від початку повномасштабної війни.

Пєсков заявив, що Кремль очікує продовження посередницьких зусиль Вашингтона. За його словами, Москва сподівається, що американська сторона й надалі братиме участь у мирному процесі.

Востаннє Пєсков говорив про «паузу» в переговорах між Росією, Україною та США у березні.

У травні президент США Дональд Трамп повідомляв, що йому вдалося переконати Росію та Україну погодитися на триденне перемир’я з 9 по 11 травня. Після завершення його терміну Росія відновила удари по Україні.

14 травня внаслідок російського удару по Києву загинули 24 людини.