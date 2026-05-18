        У Кремлі скаржаться на “безперервні удари дронів ЗСУ по мирних об’єктах”

        Віктор Алєксєєв
        18 Травня 2026 16:06
        В ніч на 14 травня росія здійснила ракетно-дроновий обстріл Києва. Загинуло 24 людини / Фото: ДСНС
        Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що мирний процес між Росією та Україною перебуває «на паузі». Про це він сказав під час брифінгу для журналістів.

        За словами представника Кремля, у Москві розраховують на продовження миротворчих зусиль з боку США.

        Також Пєсков закликав звернути увагу на удари українських дронів по «мирних об’єктах і цивільній інфраструктурі» в російських містах і населених пунктах.

        Водночас він не згадав масовану атаку дронів на Москву та Підмосков’я в ніч на 17 травня, яку російська сторона назвала найбільшою від початку повномасштабної війни.

        Пєсков заявив, що Кремль очікує продовження посередницьких зусиль Вашингтона. За його словами, Москва сподівається, що американська сторона й надалі братиме участь у мирному процесі.

        Востаннє Пєсков говорив про «паузу» в переговорах між Росією, Україною та США у березні.

        У травні президент США Дональд Трамп повідомляв, що йому вдалося переконати Росію та Україну погодитися на триденне перемир’я з 9 по 11 травня. Після завершення його терміну Росія відновила удари по Україні.

        14 травня внаслідок російського удару по Києву загинули 24 людини.


