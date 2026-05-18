Мальдера оголосив склад тренерського штабу та заявку збірної України на перші матчі

Новий головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера визначився зі складом свого тренерського штабу після призначення на посаду. Італійський фахівець представив своїх асистентів під час першої пресконференції, повідомляє Суспільне Спорт.

До штабу Мальдери увійде італійський тренер Паскуале Каталано, який раніше працював асистентом Роберто Де Дзербі в італійському «Палермо». Зараз Каталано очолює клуб четвертого дивізіону Італії «Фіделіс Андрія».

Також до тренерського штабу приєднаються колишні футболісти збірної України Володимир Єзерський і Тарас Степаненко.

36-річний Степаненко продовжує ігрову кар’єру та має контракт із «Колосом» до завершення сезону. Єзерський раніше працював зі збірними України молодших вікових категорій і нині входить до штабу Дмитра Михайленка в команді U19.

Мальдера заявив, що цього разу хотів оточити себе українськими фахівцями та людьми, які добре розуміють цінності українського футболу.

Під час пресконференції також оголосили заявку збірної України на товариські матчі проти Польщі та Данії. Україна зіграє з поляками 31 травня, а з Данією — 7 червня.

До національної команди вперше викликали захисника румунської «Університаті» Олександра Романчука та півзахисника Геннадія Синчука, який виступає в МЛС за «Монреаль».

До складу збірної також повернулися воротар Андрій Лунін, захисник Микола Матвієнко, вінгер Андрій Ярмоленко та форвард Артем Довбик.

Мальдера зазначив, що під час формування заявки тренерський штаб враховував різні фактори, а також наголосив, що хоче ближче ознайомитися з можливостями дебютантів збірної.