Україна отримала технічну поразку у водному поло через відмову грати з росіянами

Збірній України з водного поло зарахували технічну поразку за відмову виходити на матч проти «нейтральних» росіян на Кубку світу-2026. Поєдинок завершили з рахунком 0:5.

Про це повідомляє Суспільне Спорт. У протоколі матчу зафіксовано технічну поразку України в грі за сьоме місце другого дивізіону турніру, що проходить на Мальті.

Команди мали зустрітися у поєдинку за сьому позицію, однак українська збірна відмовилася виходити на гру. До цього «синьо-жовті» провели п’ять матчів — у груповому раунді та на старті плейоф.

У Федерації водного поло України зазначили, що санкції за бойкот можуть бути різними — від мінімальних до повного відсторонення.

«Вони можуть прийняти нашу сторону й піти нам на зустріч, зробити якісь мінімальні [санкції] або взагалі нічого не робити. А можуть дискваліфікувати нас, як федерацію, від подальших змагань у всіх вікових категоріях», — заявив представник федерації Олександр Дядюра.

Наразі у World Aquatics не повідомляли про додаткові санкції проти української команди, окрім технічної поразки.

У другому дивізіоні Кубка світу Україна вийшла до плейоф із однією перемогою у трьох матчах групового етапу. У 1/8 фіналу українці перемогли Канаду (17:14), але у чвертьфіналі поступилися Грузії (9:20). Поразка від Австралії (15:21) у сітці за п’яте місце вивела команду на матч проти «нейтральних» росіян.