Матч Данія – Україна достроково зупинили після інциденту з Еріксеном

Товариський матч між збірними Данії та України в Оденсе було достроково припинено після інциденту за участю Крістіана Еріксена. Після тривалої паузи сторони вирішили не догравати зустріч.

Товариський матч між збірними Данії та України, який відбувався 7 червня в Оденсе, офіційно не буде дограний.

Під час другого тайму лідеру данської збірної Крістіану Еріксену знадобилася невідкладна медична допомога. Після інциденту в матчі виникла тривала пауза.

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Згодом організатори, представники обох команд та суддівська бригада ухвалили рішення скасувати подальше проведення зустрічі.

Пізніше стало відомо, що після надання допомоги медиками Еріксен прийшов до тями та був госпіталізований для подальшого обстеження.

На момент зупинки матчу збірна Данії перемагала Україну з рахунком 2:1.

У данців голи забили Доргу, 13 і Меле, 36; в нашій збірній відзачився Циганков, 44.