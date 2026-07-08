Костюк розгромила віцечемпіонку Wimbledon і вперше вийшла до півфіналу

Українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до півфіналу Wimbledon. У чвертьфіналі вона у двох сетах перемогла першу ракетку Італії та віцечемпіонку турніру 2024 року Жасмін Паоліні.
Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
Сьогодні Марта Костюк здобула одну з найгучніших перемог у своїй кар’єрі та пробилася до півфіналу Wimbledon.
У чвертьфіналі українська тенісистка зустрічалася з першою ракеткою Італії Жасмін Паоліні, яка була віцечемпіонкою турніру 2024 року. Матч між тенісистками тривав 70 хвилин і завершився перемогою українки в двох сетах — 6:3, 6:2.
Завдяки цьому результату Марта вперше у своїй кар’єрі вийшла до 1/2 фіналу трав’яного Грендслему. Також це другий турнір Великого шолому поспіль, на якому українка дійшла до цієї стадії.
Костюк стала другою українкою в історії після Еліни Світоліної, якій вдалося вийти до півфіналу Wimbledon.
У матчі за вихід до фіналу Марта Костюк зіграє з чеською тенісисткою Ліндою Носковою. Поєдинок відбудеться 9 липня та розпочнеться не раніше 17:30 за київським часом.