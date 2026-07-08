        Події

        На Одещині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яку віднесло в море три тижні тому

        Галина Шподарева
        8 Липня 2026 15:18
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        Водолази Одещини / Фото: ДСНС
        Водолази Одещини / Фото: ДСНС

        В Одеській області знайшли тіло 10-річної дівчинки, яку віднесло у море 19 червня. Тіло дитини виявили біля берега в районі міста Південне.

        Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

        За даними поліції, 7 липня місцеві жителі виявили біля берега у воді, в районі міста Південне, тіло малолітньої дівчинки. Його вилучили на берег.

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        Загиблою виявилася десятирічна Софія Потьомкіна, яку 19 червня під час відпочинку на одному зі стихійних пляжів у селі Сичавка на надувному колі віднесло в море.

        Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.


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