Стало відомо, як 15-річна дівчина потрапила у поштомат у Рівному: що кажуть у “Новій пошті”

7 липня у Рівному рятувальники визволили 15-річну дівчину з комірки поштомата. Згодом у соцмережах з’явилося пояснення, що дівчина залізла всередину після того, як хлопець запропонував їй перевірити, чи поміститься вона в порожній бокс.

Про інцидент повідомляли в ДСНС України.

За даними рятувальників, про те, що дівчина опинилася у пастці й не може вибратися самостійно, Службу порятунку телефоном повідомив наляканий підліток.

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Надзвичайники за допомогою спецзасобів відчинили дверцята та звільнили дівчину. Медична допомога їй не знадобилася.

Після повідомлення ДСНС у соцмережах користувачі почали обговорювати, як дівчина могла опинитися всередині поштомату.

Згодом одна з користувачок пояснила, що хлопець отримав посилку, але поки не закрив порожній бокс, запропонував своїй подрузі перевірити, чи влізе вона туди. Дівчина залізла, але після отримання посилки відкрити комірку ще раз уже було неможливо, тож довелося викликати рятувальників.

На цей коментар відреагувала “Нова пошта”. У компанії зазначили, що раді, що все закінчилося добре і дівчина в безпеці.

“Нагадуємо: наші комірки створені виключно для посилок. Вони антивандальні та мають високий рівень захисту від зламу. Отже, якщо комірка зачинилася, відкрити її самостійно вже неможливо”, — йдеться в коментарі компанії.

У “Новій пошті” закликали не повторювати такий трюк і дбати про власну безпеку.