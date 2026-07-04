Загибла риба, птахи й тварини: ДСНС показала наслідки забруднення озера Кирилівського після удару РФ по Києву

У Києві тривають роботи з ліквідації забруднення озера Кирилівського після масованого російського удару в ніч проти 2 липня. Тоді пально-мастильні матеріали одного з підприємств потрапили до акваторії водойми. Про це повідомила ДСНС.

У Києві з озера Кирилівського вже відкачали 25 кубометрів пально-мастильних матеріалів / Фото: ДСНС

За даними рятувальників, на озері вже встановили 4 лінії бонових загороджень постійної плавучості загальною протяжністю 350 метрів.

Також на водоймі розгорнули 12 ліній сорбуючих бонових загороджень загальною протяжністю 720 метрів. Ними перекрили всю ширину озера, що дозволило локалізувати поширення забруднюючих речовин.

Реклама

Реклама

Крім того, рятувальники встановили 9 скімерних систем, за допомогою яких збирають нафтопродукти з поверхні води.

Станом на зараз із поверхні водойми вже відкачали 25 кубометрів пально-мастильних матеріалів.

Попри це, у районі озера досі відчувається стійкий запах пального. У таких умовах рятувальники працюють щодня.

У ДСНС зазначили, що забруднення негативно впливає на екосистему озера. Фахівці фіксують загибель риби, птахів, жаб, комах та інших тварин, які мешкали в акваторії водойми та на її берегах.