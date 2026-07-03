У Києві після удару РФ ще шукають людей, кількість поранених зросла до 99

У Києві триває ліквідація наслідків масованого російського удару, якого місто зазнало в ніч проти 2 липня. Станом на зараз відомо про 30 загиблих і 99 травмованих. Про це повідомила ДСНС.

Київ другу добу розбирає завали після атаки РФ / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За даними рятувальників, масований обстріл спричинив пожежі та руйнування житлових будинків, об’єктів цивільної інфраструктури й інших споруд на 40 локаціях міста.

Найбільше уражень зафіксовано в Дарницькому районі. Там пошкоджені дві багатоповерхівки та 8 приватних будинків.

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Рятувальники продовжують пошукові роботи та розбирають будівельні конструкції на трьох локаціях. В Оболонському районі ліквідували пожежу складських будівель.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що значну частину завалів уже вдалося розібрати, однак пошукова операція триватиме стільки, скільки буде потрібно.

За словами глави держави, через удар по Києву загинули 30 людей, майже 100 були поранені, серед них є діти.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що наразі не виходять на зв’язок ще троє людей, їхня доля залишається невідомою. Пошуки тривають.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у лікарнях станом на ранок перебувають 56 поранених, зокрема 6 медпрацівників. Загалом у стаціонарах — четверо постраждалих дітей.

Стан однорічного хлопчика, п’ятирічної дівчинки, їхніх батьків та бабусі лікарям вдалося стабілізувати. Вони перебувають у стаціонарі з позитивною динамікою.

10-річний хлопчик, про якого повідомляли напередодні, ймовірно, залишився сиротою. Його батьки вважаються зниклими безвісти. У лікарні з дитиною перебуває дідусь.

Також, за даними міського голови, зниклою безвісти наразі є 15-річна дівчина.

Психологи ДСНС надали допомогу 201 людині.

Зеленський також повідомив про інші російські удари по Україні. Увечері 2 липня російські війська атакували Кривий Ріг, ударивши по території гаражного кооперативу. Там поранені 7 людей, пошкоджені житлові будинки та дві школи.

Уночі Росія атакувала приватний будинок на Харківщині — травмовані 6 людей, серед них троє дітей. На Сумщині російський дрон ударив по багатоповерхівці в Роменській громаді: загинули 4 людини, серед них мама і маленька донька.

Також напередодні вдень росіяни завдали ракетних ударів по обласній лікарні в Херсоні. За словами Зеленського, загинув лікар, поранення дістала медсестра.

“Щодня й щоночі росіяни б’ють по звичайній цивільній інфраструктурі, і терор — це єдине, що в них залишилося як аргумент не зупиняти війну”, — заявив президент.

Зеленський наголосив, що надійний захист українського неба потрібен як передумова для дипломатії. Україна розраховує на підтримку партнерів, передусім щодо антибалістичних систем.