Іспанія розгромила Австрію та вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Іспанії з футболу перемогла Австрію з рахунком 3:0 у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 та вийшла до наступного раунду плейоф.

Про це пише Суспільне Спорт.

Іспанія підходила до матчу після двох перемог і однієї нічиєї на груповому етапі. Австрія у своїй групі здобула одну перемогу, один раз зіграла внічию та зазнала однієї поразки.

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Рахунок у матчі іспанці відкрили на 36-й хвилині. Мікель Оярсабаль отримав м’яч у штрафному майданчику та пробив у правий нижній кут воріт.

На 66-й хвилині перевагу Іспанії подвоїв Педро Порро, який відправив м’яч у сітку ударом головою.

Крапку в матчі поставив Оярсабаль. За хвилину до завершення основного часу він оформив дубль, знову пробивши в правий нижній кут воріт.

Австрія завершила матч без жодного удару в площину воріт Іспанії. Для австрійців це був перший чемпіонат світу за 28 років, і команда завершила виступ на старті плейоф.

Іспанія втретє поспіль пробилася до 1/8 фіналу мундіалю. На двох попередніх чемпіонатах світу команда вилітала саме на цій стадії — у 2018 та 2022 роках.

У наступному матчі Іспанія зіграє з переможцем пари Португалія — Хорватія. Їхній матч відбудеться у п’ятницю, 3 липня, о 2:00 за київським часом.