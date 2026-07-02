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        У Харкові російський дрон влучив у автівку з родиною на АЗС

        Віктор Алєксєєв
        2 Липня 2026 20:07
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        Медики швидкої працюють на місці влучання РФ у Харкові, червень 2026 року / Фото: Суспільне Харків
        Медики швидкої працюють на місці влучання РФ у Харкові, червень 2026 року / Фото: Суспільне Харків

        Російський безпілотник о 17:40 2 липня вдарив по автозаправній станції у Київському районі Харкова. У момент атаки на заправці перебував автомобіль, у якому були чоловік, жінка та дитина. Усі троє поранені.

        Про це Суспільному розповів директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.

        “У цей час один з автомобілів заправлявся, в ньому перебувала родина: чоловік, жінка і дитина. Дрон влучив безпосередньо в цей автомобіль, сталася пожежа. До приїзду пожежно-рятувальних підрозділів працівниками АЗС ця пожежа була ліквідована”, — говорить Гладких.

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        За його словами, всі троє поранених госпіталізовані з уламковими пораненнями від вибуху дрона.


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