У Харкові російський дрон влучив у автівку з родиною на АЗС

Російський безпілотник о 17:40 2 липня вдарив по автозаправній станції у Київському районі Харкова. У момент атаки на заправці перебував автомобіль, у якому були чоловік, жінка та дитина. Усі троє поранені.

Про це Суспільному розповів директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.

“У цей час один з автомобілів заправлявся, в ньому перебувала родина: чоловік, жінка і дитина. Дрон влучив безпосередньо в цей автомобіль, сталася пожежа. До приїзду пожежно-рятувальних підрозділів працівниками АЗС ця пожежа була ліквідована”, — говорить Гладких.

Реклама

Реклама

За його словами, всі троє поранених госпіталізовані з уламковими пораненнями від вибуху дрона.