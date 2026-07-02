СБС за два дні уразили 12 електропідстанцій на ТОТ, десять із них – у Криму

Сили безпілотних систем Збройних сил України 1 та 2 липня уразили 12 електричних підстанцій на тимчасово окупованих росіянами територіях.

Про це командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомив у Facebook, оприлюднивши відео з бойовою роботою.

Десять об’єктів уражені в тимчасово окупованому Криму: чотири електропідстанції в Кар’єрному, по одній в Аркадіївці, Випасному, Криловці, Митяєвому, Феодосії та Широкому.

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Ідеться, зокрема, про ПС 35 кВ «Озерненська», ПС 110 кВ «Родникове», ПС 110/35 кВ «Випасне», ПС 220 кВ «Донузлав», ПС 110 кВ «Кар’єрне», ПС 110 кВ «Митяєве», ПС 220 кВ «Феодосійська», ПС 110кВ на СЕС «Охотніково», ПС 330 кВ «Західно-Кримська».

Також уразили електропідстанцію Старобешівської ТЕС у Новому Світі Донецької області й електропідстанцію в Тимоновому Луганської області.

Серед інших уражених цілей – газорозподільна станція в Айдарі Луганської області та склад пально-мастильних матеріалів у Мелітополі Запорізької області.