Сили безпілотних систем уразили 13 енергооб’єктів на окупованих територіях

Підрозділи Сил безпілотних систем протягом 72 годин уразили 13 об’єктів енергетичної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді.

За його словами, від початку операції, яка триває з 1 липня до 2 серпня, українські військові уразили загалом 177 енергетичних цілей.

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Серед атакованих об’єктів — енергетична інфраструктура Зуївської ТЕС у Зугресі, а також електропідстанції у Маріуполі, Генічеську, Бердянську, Новоолексіївці, Тополиному та Микільському.

У Маріуполі під удар потрапили підстанції «Мирна» напругою 330 кВ, «Азовська-220», а також підстанції «Місто-2», «Місто-6» і «Місто-11».

На окупованій частині Херсонської області повторно уражено підстанцію «Генічеськ» напругою 150 кВ, а також підстанцію «Новоолексіївка».

У Запорізькій області СБС атакували підстанції «Тополине», «Макорти», «Володарська» та ще один енергооб’єкт у Бердянську.

До операції залучалися підрозділи 414-ї окремої бригади СБС «Птахи Мадяра», 427-ї окремої бригади «Рарог», 413-го окремого полку «Рейд» та 1-го окремого центру СБС.