Сили безпілотних систем за ніч уразили чотири судна та 13 енерговузлів на окупованих територіях

Сили безпілотних систем у ніч на 19 липня уразили чотири судна російського «тіньового флоту» в Чорному морі та 13 енерговузлів на тимчасово окупованих територіях. Загалом під удар потрапили 59 ворожих цілей.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, у межах операції «МоЛоЧКа» безпілотники СБС атакували два танкери, суховантаж і плавучий кран у Чорному морі. В операції брали участь підрозділи 414-ї, 412-ї, 20-ї та 427-ї бригад СБС.

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Також у межах операції «Кримський рубильник off» було атаковано 13 енерговузлів і підстанцій: вісім у Криму та п’ять на південних і східних тимчасово окупованих територіях.

Бровді повідомив про удари по енергетичних об’єктах у Керчі, Старому Криму, Ялті, Судаку, Бердянську, Єди-Кую, Понизівці, Щебетівці, Зеленому Яру, Широкому, Білій Горі, Землянках і Безгиновому.

Серед названих цілей — підстанції «Соляна», «Азовська», «Зоря», «Дарсан», «Капсель», «Коктебель», «Леніно», «Насосна-3» та «Бердянська», а також підстанції у Херсонській, Луганській і Донецькій областях.

За даними командувача СБС, протягом 1–19 липня у межах операцій «МоЛоЧКа» та «Кримський рубильник off» було уражено 176 одиниць плавзасобів російського «тіньового флоту» та 96 енерговузлів.