Після заяви Зеленського в Україні пришвидшать ексгумації жертв Волинського злочину

Дозволи на нові ексгумації жертв Волинського злочину в Україні видаватимуть практично одразу після завершення пошукових робіт. Комісія при Українському інституті національної пам’яті працює в оперативному режимі.

Про це в коментарі Польському радіо заявив голова УІНП Олександр Алфьоров.

За українським законодавством ексгумаціям мають передувати пошукові роботи. Дозвіл на їх проведення видає Міністерство культури, а рішення щодо ексгумації ухвалює комісія при Українському інституті національної пам’яті.

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Зазвичай після завершення пошуків потрібно певний час чекати на погодження. Однак, за словами Алфьорова, зараз комісія працює дуже оперативно, тому дозволи видаватимуть фактично одразу.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що польські дослідники не матимуть перешкод у проведенні пошукових робіт та ексгумації останків жертв Волинського злочину.

Нині ексгумації тривають в Острівках і Волі Островецькій. Наступні роботи, найімовірніше, відбудуться наступного року в Гуті Пеняцькій, де в червні виявили масове поховання людей.

Минулого року Україна після кількарічної перерви відновила можливість проведення пошукових робіт та ексгумацій польських жертв на своїй території.

Відтоді були ексгумовані та перепоховані жертви трагічних подій XX століття в Пужниках, а також останки польських військових, які загинули під час вересневої кампанії 1939 року.

Події на Волині залишаються одним із найболючіших питань у відносинах між Україною та Польщею. Польські історики говорять про понад 100 тисяч загиблих поляків, тоді як українські дослідники вважають такі оцінки недоведеними. Польські історики також визнають, що внаслідок актів помсти могли загинути від 10 до 20 тисяч українців.