Магучіх із найкращим результатом сезону стала другою на етапі Діамантової ліги в Лондоні

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги в Лондоні. Вона подолала 2,01 метра — це її найкращий результат літнього сезону на відкритому повітрі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Перемогу здобула австралійка Нікола Оліслагерс, яка також взяла висоту 2,01 метра, але випередила українку за кількістю використаних спроб.

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Магучіх розпочала змагання з висоти 1,93 метра, яку подолала з другої спроби. Планку на позначці 1,96 метра українка також взяла з другого підходу.

На висоті 1,99 метра з першої спроби впоралася лише Оліслагерс. Магучіх подолала її з другої спроби, що зрештою і визначило переможницю турніру.

Боротьбу за перше місце українка та австралійка продовжили на висоті 2,01 метра. Обидві спортсменки взяли планку з третьої спроби.

Після цього висоту підняли до 2,03 метра — найкращого результату сезону у світі, який Магучіх показала в січні на меморіалі Дем’янюка у Львові. Жодній зі спортсменок подолати її не вдалося.

Третє місце посіла ще одна представниця Австралії Елеонор Паттерсон із результатом 1,96 метра.

Для Магучіх це був четвертий старт літнього сезону та другий етап Діамантової ліги. Раніше українка перемогла в Рабаті, де показала результат 1,97 метра.

На змаганнях у Лондоні також мала виступити Ірина Геращенко, однак бронзова призерка Олімпійських ігор пропустила турнір через проблеми з оформленням візи.

Оліслагерс здобула 12-ту перемогу в очних протистояннях із Магучіх. Водночас українка продовжує лідирувати в загальній статистиці їхніх зустрічей — 28 перемог.