Магучіх виграла “золотий” етап Континентального туру в Загребі

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула перемогу на “золотому” етапі Континентального туру в хорватському Загребі — Меморіалі Бориса Ханцековича, повідомляє Суспільне Спорт.

Магучіх виграла змагання з результатом 1,97 м. Ще одна українка Ірина Геращенко завершила виступ на дев’ятому місці, підкоривши планку на висоті 1,85 м.

У турнірі також брали участь бронзова призерка Олімпіади-2024 Елеанор Паттерсон, бронзова медалістка ЧС-2025 Ангеліна Топич та рекордсменка Чорногорії Марія Вукович.

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Геращенко першою з українок розпочала виступ і взяла висоту 1,75 м. Після цього Ірина з першої спроби подолала ще дві висоти, зокрема 1,85 м.

Магучіх та австралійка Елеонор Паттерсон пропустили перші три висоти й стартували з 1,90 м. Обидві спортсменки підкорили планку з першої спроби.

Геращенко на висоті 1,90 м припустилася помилки у першій спробі та не змогла подолати цю планку, після чого завершила змагання.

Наступну висоту 1,93 м Магучіх пропустила. Її з першої спроби взяли Паттерсон, Ангеліна Топич та Фатумата Баллі з Гвінеї, яка оновила національний рекорд. Також цю висоту підкорила Марія Вукович.

На 1,95 м Магучіх стала єдиною спортсменкою, яка взяла висоту з першої спроби. Також планку подолали Топич і Паттерсон.

Висоту 1,97 м Паттерсон не взяла, Топич пропустила, а Магучіх підкорила її з третьої спроби. Після цього українка пропустила 1,99 м, тоді як Топич не змогла подолати цю висоту. Це принесло Магучіх перемогу.

Після гарантування “золота” Ярослава замовила висоту 2,01 м, однак не змогла взяти її з трьох спроб.

Підсумкова трійка змагань у Загребі: Ярослава Магучіх — 1,97 м, Елеанор Паттерсон — 1,95 м, Ангеліна Топич — 1,95 м. Ірина Геращенко стала дев’ятою з результатом 1,85 м.

“Я стрибнула 1,97 м. Гадаю, це була хороша спроба. Знаю, що можу стрибати вище. Це дуже класні змагання. Сподіваюся, що повернуся сюди наступного року”, — сказала Магучіх.

Українка також зазначила, що змагання за межами стадіону мають свою специфіку.

“Завжди по-різному змагатися за межами стадіону. Бачила багато українців — це було дуже приємно і тепло для мене”, — додала Магучіх.