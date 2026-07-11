Магучіх із результатом 2,00 м стала чемпіонкою України

Ярослава Магучіх удруге в кар’єрі стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту. На змаганнях у Львові олімпійська чемпіонка здобула перемогу з результатом 2,00 м, повідомляє Суспільне Спорт.

Для Магучіх це був перший виступ на національній першості за останні п’ять років. Востаннє вона брала участь у чемпіонаті України у 2021 році.

Однією з головних суперниць Магучіх стала Ірина Геращенко, яка повернулася на чемпіонат України після дворічної перерви.

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Геращенко розпочала змагання з висоти 1,75 м, яку подолала з другої спроби. Після цього вона з першої спроби взяла 1,79 м, а планку на висоті 1,83 м підкорила з другої спроби.

Магучіх розпочала виступ із висоти 1,87 м. Обидві спортсменки подолали її з першої спроби.

На висоті 1,90 м Геращенко припустилася помилки та перенесла дві спроби на 1,93 м, однак не змогла подолати цю планку. Таким чином, Магучіх уже на висоті 1,93 м гарантувала собі перемогу.

Після цього Ярослава подолала 1,96 м, а потім уперше в літній частині сезону взяла висоту 2,00 м.

Магучіх також намагалася подолати 2,04 м і перевершити власний найкращий результат сезону у світі — 2,03 м, встановлений у січні на Меморіалі Дем’янюка. Проте всі три спроби були невдалими.

Друге місце на чемпіонаті України посіла Ірина Геращенко з результатом 1,87 м. Бронзову нагороду здобула Лілія Клінцова, яка подолала висоту 1,79 м.