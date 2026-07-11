За добу Сили оборони знищили майже 1 500 російських військових

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських військ від 24 лютого 2022 року до 11 липня 2026 року орієнтовно становлять близько 1 417 770 військовослужбовців. За минулу добу армія РФ втратила ще 1 490 осіб.

Також Сили оборони знищили вісім російських танків, 10 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню та чотири засоби протиповітряної оборони.

Крім того, російські війська втратили три наземні робототехнічні комплекси, 1 294 безпілотники оперативно-тактичного рівня, а також 361 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

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Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ становлять 12 116 танків, 24 922 бойові броньовані машини, 45 754 артилерійські системи, 1 924 РСЗВ та 1 485 засобів ППО.

Також знищено 437 літаків, 353 гелікоптери, 1 868 наземних робототехнічних комплексів, 401 925 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 4 887 крилатих ракет.

Втрати російського флоту становлять 33 кораблі та катери, а також два підводні човни. Крім того, знищено 118 610 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 402 одиниці спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.