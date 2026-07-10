Брітні Спірс влаштувала небезпечне шоу на трасі — через кілька місяців після арешту за водіння напідпитку

Американську співачку Брітні Спірс помітили стоячою у люку автомобіля, який рухався в заторі в Лос-Анджелесі. Це сталося через кілька місяців після арешту виконавиці хіта Oops I Did It Again за водіння у нетверезому стані.

Про це пише New York Post.

Брітні Спірс їхала у чорному позашляховику Mercedes автострадою 101 поблизу Студіо-Сіті. Лауреатка премії “Греммі” прямувала зі свого будинку в сусідньому Таузанд-Окс.

Реклама

Реклама

Під час руху Спірс закинула голову назад і розвела руки по даху автомобіля. У той момент машини рухалися зі швидкістю близько 45 миль на годину — приблизно 72 км/год.

На фото співачка була у мінісукні з квітковим візерунком і розмахувала волоссям під час цього раптового шоу. Очевидці розповіли Daily Mail, що 44-річна виконавиця Toxic стояла у люку близько двох хвилин, після чого Mercedes з’їхав з автостради.

За однією з версій, Брітні лише на короткий момент визирнула через люк, бо хотіла побачити, що сталося попереду в заторі, коли автомобілі зупинилися. За словами співрозмовника, попзірка хотіла зрозуміти, наскільки довгою буде затримка.

Епізод стався через кілька місяців після того, як Спірс заарештували за водіння у нетверезому стані в березні.