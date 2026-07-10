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        Удар КАБами по центру Запоріжжя: загинув поліцейський, під завалами шукають людей

        Галина Шподарева
        10 Липня 2026 18:59
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        Місце влучання авіабомби у Запоріжжі 10 липня / Фото: Нацполіція
        Місце влучання авіабомби у Запоріжжі 10 липня / Фото: Нацполіція

        10 липня окупанти вдарили керованими авіабомбами по середмістю Запоріжжя. Внаслідок атаки загинув поліцейський, ще дев’ятеро людей поранені, серед них — шестирічний хлопчик.

        Про це повідомили в Національній поліції України.

        Під ударами КАБів опинилися житлові будинки та адміністративні будівлі.

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        Внаслідок атаки загинув поліцейський. Також відомо про дев’ятьох поранених людей. Серед постраждалих — шестирічний хлопчик, якого госпіталізували з гострою реакцією на стрес.

        За даними Запорізької ОВА, кількість постраждалих зросла до 16 людей.

        На місцях влучань працюють екстрені служби. На одній з локацій тривають аварійно-рятувальні роботи: під завалами будівлі можуть перебувати люди.

        Одна з авіабомб впала у житловому секторі та не здетонувала. Поліцейські провели невідкладну евакуацію місцевих жителів. Боєприпас уже забрали сапери. Загрози немає.

        Наслідки удару по Запоріжжю 10 липня / Фото: Нацполіція

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