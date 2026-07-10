        Політика

        Посли Євросоюзу схвалили відкриття шостого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС

        Галина Шподарева
        10 Липня 2026 16:22
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        Прапори Євросоюзу та України / Фото: depositphotos
        Прапори Євросоюзу та України / Фото: depositphotos

        Комітет постійних представників урядів держав-членів ЄС схвалив відкриття 6-го кластера “Зовнішні відносини” у переговорах щодо вступу України до Євросоюзу. Україна очікує формального рішення на Міжурядовій конференції 14 липня.

        Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка.

        За його словами, це рішення є ще одним важливим кроком у переговорах про вступ України до ЄС.

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        Качка подякував партнерам за просування порядку денного процесу розширення. Він зазначив, що Кластер 6 має особливе значення в нинішньому глобальному безпековому середовищі.

        За словами Качки, спільна політика безпеки та оборони, торгівля, гуманітарна допомога і співробітництво у сфері розвитку наближають Україну до Спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС.

        Формального рішення щодо відкриття кластера Україна очікує на Міжурядовій конференції 14 липня.


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