“Киянам потрібна стратегія, а не показові колегії”: Ткаченко вчергове розкритикував Кличка

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що мер Києва Віталій Кличко продовжує усувати його та представників команди КМВА від участі у рішеннях, які стосуються безпеки столиці. За словами Ткаченка, це суперечить закону про правовий режим воєнного стану.

Про це Тимур Ткаченко написав у Telegram.

За його словами, Кличко продовжує усувати його та представників команди КМВА від участі у прийнятті рішень, які стосуються безпеки Києва.

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“Це прямо суперечить Закону України “Про правовий режим воєнного стану””, — заявив Ткаченко.

Він зазначив, що мер звітує про чергову “колегію”, на якій обговорюють укриття та відновлення пошкоджених будинків. Водночас, на думку начальника КМВА, замість системних рішень у місті знову шукають винних у районах.

Ткаченко наголосив, що питання укриттів є відповідальністю не лише районних адміністрацій. За його словами, у Києві є профільний Департамент муніципальної безпеки, який має формувати та реалізовувати міську політику у сфері цивільного захисту.

Також він згадав спеціалізовані комунальні підприємства, зокрема УЗН і ШЕУ, на території яких могли б встановлювати модульні укриття.

Начальник КМВА заявив, що кияни досі не отримали відповідей на ключові питання: якою є стратегія розвитку фонду укриттів, скільки місць ще потрібно створити, за рахунок чого це робитимуть, чому залишаються закриті укриття і коли проблему остаточно вирішать.

Окремо Ткаченко розкритикував роботу з інформацією під час нічних атак. За його словами, дані про зачинені укриття збирають не через ефективну роботу “Києва Цифрового”, а фактично вручну — через чат-боти та особисту комунікацію голів районів.

“У місті з бюджетом понад 100 млрд гривень досі пересилають Excel-таблиці у WhatsApp, а після прильотів річної давності будинки залишаються із забитими плитами вікнами”, — написав він.

Ткаченко заявив, що киянам потрібні не “показові колегії” та пошук винних, а зрозуміла стратегія, відповідальність і результат.