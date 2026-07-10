НБУ вводить нову найбільшу купюру 2000 гривень: коли банкнота з’явиться в обігу

Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень із портретом поета і дисидента Василя Стуса. Купюра стане найбільшим номіналом української валюти та надійде в обіг 4 вересня 2026 року.

Про це під час пресбрифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна.

Нову банкноту вводять для оптимізації готівкового обігу. Станом на 1 липня частка купюр номіналом 1000 гривень сягнула 55% від загальної кількості банкнот, а середня зарплата в Україні у травні 2026 року становила 30 961 гривню.

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За словами Пишного, більший номінал дасть змогу скоротити витрати банків і держави на транспортування, перерахунок та зберігання готівки. Заміна банкнот номіналом 1000 гривень новими купюрами зменшить логістичні витрати вдвічі, 500 гривень – у чотири рази, а 200 гривень – у десять разів.

На лицьовому боці банкноти розміщено портрет Василя Стуса та його підпис. На зворотному боці, за даними ЗМІ, зображено будівлю філологічного факультету Донецького університету, де навчався поет.

Купюра виконана переважно у фіолетово-синіх і рожевих тонах та матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підроблення.

Пишний пояснив, що постать Стуса завершує хронологічний ряд діячів української історії та культури, зображених на банкнотах. Голова НБУ назвав поета “совістю нації” та моральним символом боротьби за правду і свободу.

За його словами, на вибір персоналії також вплинули роботи учасників дитячого конкурсу Музею грошей НБУ. У шести ескізах діти запропонували зобразити на нових банкнотах саме Василя Стуса.

Обсяг готівки в Україні за останні сім років зріс приблизно з 390 млрд до понад 970 млрд гривень. Водночас частка безготівкових розрахунків картками у 2026 році досягла 96% за кількістю операцій.

У НБУ наголошують, що готівка залишається особливо важливою під час війни, зокрема на прифронтових територіях та у кризових ситуаціях, коли робота електронних платіжних систем може бути ускладнена.

Попередній найбільший номінал – банкноту 1000 гривень із портретом Володимира Вернадського – Нацбанк увів в обіг 25 жовтня 2019 року.