НБУ випустив нові 100 гривень із написом “Слава Україні! Героям слава!”

Національний банк України з 16 червня 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень.

Головною зміною стало розміщення на зворотному боці банкноти патріотичного гасла «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!». Напис розташований у правій верхній частині купюри.

У Національному банку зазначили, що всі інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам номіналом 100 гривень зразка 2014 року.

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Видача нових банкнот розпочнеться 16 червня через банки, інкасаторські компанії та підприємства, що займаються обробленням готівки. Надалі вони поступово надходитимуть в обіг по всій країні.

У НБУ наголосили, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти попередніх років випуску. Старі та нові 100 гривень перебуватимуть в обігу одночасно та матимуть однакову платіжну силу.

Такі банкноти залишатимуться обов’язковими до приймання за номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами на території України для здійснення будь-яких платежів, зарахування коштів на рахунки та проведення інших платіжних операцій.

У Нацбанку зазначили, що введення в обіг модифікованої 100-гривневої банкноти завершує оновлення всього банкнотного ряду національної валюти, яке розпочалося у серпні 2024 року до 33-ї річниці незалежності України.