“Укрпошта” не звільнила Смілянського: що тепер може зробити Нацбанк

Національний банк України розглядає подальші рішення щодо “Укрпошти” після того, як компанія не виконала припис регулятора про відсторонення Ігоря Смілянського з посади голови правління.

Про це пише Економічна правда з посиланням на високопоставленого співрозмовника в НБУ.

За словами джерела видання, відсутність рішення про відставку Смілянського не стала несподіванкою для Нацбанку.

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“Для нас відсутність рішення щодо відставки Смілянського не стала несподіванкою. Ми розуміли, що може бути ухвалено таке рішення. Водночас наразі ми перебуваємо у діалозі з урядом та міністерством і обговорюємо з ними можливі варіанти наших подальших дій”, — зазначив співрозмовник ЕП.

Йдеться про Міністерство розвитку громад і територій, якому підпорядковується “Укрпошта”.

За даними ЕП, у Нацбанку зараз розглядають три варіанти потенційних рішень щодо компанії через невиконання припису про звільнення Смілянського.

Перший варіант — ухвалення нового припису щодо звільнення керівника “Укрпошти”, але цього разу на адресу самого Міністерства розвитку громад як акціонера компанії.

Якщо і це рішення не буде виконане, НБУ може розглянути можливість призупинення або навіть анулювання платіжної ліцензії “Укрпошти”.

Відсутність реакції “Укрпошти” та уряду на попередній припис НБУ у регуляторі пояснюють “лояльністю, якою Смілянський користується у представників Кабміну”.

Водночас співрозмовник ЕП зазначив, що Нацбанк вивчає можливість внесення змін до законодавства в майбутньому, щоб не залишалося прогалин у разі невиконання подібних рішень.

23 червня 2026 року Нацбанк визнав генерального директора “Укрпошти” Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг, і зобов’язав відсторонити його.

Смілянський у відповідь заявив, що рішення НБУ про його відсторонення пов’язане зі спробою зупинити запуск поштового банку.

30 червня сплив п’ятиденний строк, протягом якого уряд мав відсторонити Смілянського від керівництва “Укрпоштою” після рішення НБУ про його профнепридатність.

1 липня Смілянський повідомив, що залишається працювати в “Укрпошті”.