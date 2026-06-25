НБУ вимагає звільнити Смілянського, він заявляє про помсту: що відбувається навколо “Укрпошти”

Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський опинився під загрозою звільнення після рішення Національного банку України. Регулятор визнав його професійно непридатним і висунув вимогу до уряду протягом п’яти днів відсторонити його від посади, пише BBC Україна.

В НБУ пояснюють рішення порушеннями у сфері фінансового моніторингу та платіжних послуг у 2023–2026 роках. “Укрпошта”, крім поштових і логістичних послуг, має ліцензію Нацбанку на надання фінансових платіжних сервісів, тому підпадає під нагляд регулятора.

Формально рішення щодо доцільності звільнення Смілянського ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків. У Нацбанку заявили, що за підсумками співбесіди та аналізу матеріалів дійшли висновку: Смілянський не має достатніх знань законодавства та нормативно-правових актів НБУ в обсязі, необхідному для виконання обов’язків.

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Однією з ключових претензій регулятора до “Укрпошти” була інкасація близько 10 млрд грн готівкою без належної перевірки походження коштів. За даними НБУ, номери інкасованих купюр ішли підряд, що могло свідчити про їхнє підозріле походження.

Також Нацбанк вказує на фінансову неефективність компанії. За даними регулятора, у першому кварталі 2026 року збитки “Укрпошти” зросли до 204,8 млн грн.

Смілянський у відповідь заявив, що вважає рішення НБУ особистою помстою з боку голови Нацбанку Андрія Пишного. Він заперечує звинувачення, готує судові позови та обіцяє залучити міжнародні адвокатські компанії.

Керівник “Укрпошти” також пов’язує конфлікт із наміром компанії створити Поштовий банк. За його словами, щоразу, коли “Укрпошта” наближається до запуску такого проєкту, НБУ знаходить спосіб цьому перешкодити.

Йдеться про закон щодо розвитку фінансової інклюзії, який відкриває можливість створення банків на базі великих поштових і роздрібних мереж. Такі установи мали б надавати обмежений перелік фінансових послуг, зокрема в малих містах і селах, де немає великих банків.

В НБУ заперечують, що рішення щодо Смілянського має особисті мотиви. Заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник заявляв, що воно є результатом кількарічного нагляду, перевірок, співбесід і консультацій із профільним міністерством.

Ситуацію ускладнює те, що звільняти керівника “Укрпошти” має наглядова рада компанії, але вона не сформована. Тому рішення має ухвалювати Міністерство розвитку громад та територій, якому уряд делегував управління корпоративними правами компанії.

Ексчлен ради НБУ Віталій Шапран у коментарі BBC Україна припустив, що звільнення Смілянського протягом п’яти днів може не відбутися, якщо він подасть до суду. За його словами, суд може як превентивний захід відкласти виконання рішення НБУ на час розгляду справи.