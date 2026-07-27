Українська рапіристка вперше в історії виборола медаль чемпіонату світу

Українська рапіристка Аліна Полозюк стала бронзовою призеркою чемпіонату світу-2026 з фехтування, який проходить у Гонконзі. Ця нагорода стала першою в історії України у жіночій рапірі на світових першостях.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

В особистому турнірі Полозюк розпочала виступ із перемоги над представницею Китаю Хуан Цяньцянь із рахунком 15:6.

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В 1/8 фіналу українка зустрілася з віцечемпіонкою світу серед юніорок Аделін Сенік із Молдови. Напружений поєдинок завершився перемогою Полозюк з рахунком 10:9.

У чвертьфіналі суперницею українки стала лідерка світового рейтингу, триразова чемпіонка світу та семиразова чемпіонка Європи Мартіна Батіні з Італії.

Полозюк здобула переконливу перемогу з рахунком 15:9 та гарантувала собі щонайменше бронзову нагороду.

У півфіналі українська рапіристка змагалася з олімпійською чемпіонкою Аріанною Ерріго. Італійка захопила ініціативу на початку поєдинку та повела 5:0.

Полозюк намагалася переломити перебіг зустрічі, однак більш досвідчена Ерріго зберегла перевагу та вийшла до фіналу.

Таким чином Аліна Полозюк завершила особисті змагання з бронзовою медаллю. Вона стала першою українською фехтувальницею, якій вдалося піднятися на п’єдестал чемпіонату світу в жіночій рапірі.

Нагорода Полозюк також стала першою медаллю України на чемпіонаті світу-2026. Турнір продовжиться 28 липня командними змаганнями у жіночій шпазі та чоловічій рапірі.