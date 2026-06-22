Історичне “золото” Сопіт і п’ять нагород збірної: підсумки Євро-2026 з фехтування

Збірна України повторила національний рекорд за кількістю нагород на чемпіонаті Європи з фехтування. За підсумками Євро-2026 українські спортсмени здобули п’ять медалей: одне “золото” та чотири “бронзи”. Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Єдину золоту медаль Україні принесла 23-річна Ольга Сопіт, яка перемогла в особистих змаганнях у жіночій рапірі. Цей титул став історичним: уперше українська рапіристка виграла чемпіонат Європи.

Сопіт також здобула бронзову медаль у командних змаганнях у жіночій рапірі. Разом із нею на подіум піднялися Дарія Миронюк, Аліна Полозюк та Крістіна Петрова. Для України це також перша в історії медаль Євро у цій дисципліні.

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Ще дві бронзові нагороди українці виграли у командній шпазі. Жіноча команда у складі Олени Кривицької, Яни Шемякіної, Анни Максименко та Інни Бровко не змогла захистити звання чемпіонок Європи, але знову піднялася на подіум.

Чоловіча команда шпажистів у складі Євгена Макієнка, Михайла Краснюка, Романа Свічкаря та Нікіти Кошмана вперше за дев’ять років здобула медаль чемпіонату Європи.

Єдину медаль у шаблі для України виборола Аліна Комащук. Вона дійшла до півфіналу, де зазнала єдиної поразки на турнірі, і стала бронзовою призеркою.

П’ять нагород — це повторення найкращого результату України за кількістю медалей на чемпіонатах Європи з фехтування. Востаннє “синьо-жовті” здобували стільки нагород на континентальній першості 21 рік тому.

За підсумками Євро-2026 Україна посіла четверте місце у медальному заліку. Переможцем стала Італія, яка здобула сім нагород: чотири золоті, одну срібну та дві бронзові.

Другою у медальному заліку стала Франція з десятьма медалями, третє місце посіла Угорщина. Україна з одним “золотом” і чотирма “бронзами” випередила Іспанію, яка замкнула топ-5.