Українка Ольга Сопіт вперше в історії виграла золото ЧЄ з фехтування на рапірі

Українська рапіристка Ольга Сопіт здобула першу в історії України золоту медаль у жіночій рапірі на чемпіонатах Європи з фехтування.

Ольга Сопіт стала чемпіонкою Європи з фехтування на рапірі / Фото: European Fencing Confederation

Історичне досягнення 23-річна киянка оформила на континентальній першості у французькому Антоні.

На груповому етапі Сопіт посіла перше місце у своєму пулі, здобувши чотири перемоги у шести поєдинках, що дозволило їй напряму вийти до 1/16 фіналу.

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У плейоф українка послідовно перемогла австрійку Ліллі Марію Брюггер (14:7), польку Марту Якубовську (15:7), а у чвертьфіналі здолала співвітчизницю Дарію Миронюк з мінімальною перевагою — 12:11.

У півфіналі Сопіт впевнено перемогла іспанку Марію Маріно з рахунком 15:8 та гарантувала собі щонайменше срібну нагороду.

У вирішальному поєдинку українка зустрілася з однією з найтитулованіших фехтувальниць світу — італійкою Аріанною Ерріго, олімпійською чемпіонкою, 10-разовою чемпіонкою світу та 15-разовою чемпіонкою Європи.

Фінал завершився впевненою перемогою української спортсменки з рахунком 15:8.

Таким чином Ольга Сопіт стала першою українкою, яка здобула золоту медаль чемпіонату Європи у жіночій рапірі. Це також одна з найгучніших перемог у кар’єрі спортсменки, адже у фіналі вона перемогла одну з найуспішніших фехтувальниць в історії цього виду спорту.