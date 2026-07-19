Біологічно відповідний корм для собак: пояснюємо на практиці

Якщо стати перед полицею із кормами в зоомагазині та уважно почитати упаковки, складається враження, що поганих кормів не існує. «Преміум», «суперпреміум», «холістик», «біологічно відповідний», «натуральний» — усі ці слова виглядають переконливо, але жодне з них не має єдиного юридичного визначення. Виробник може написати «холістик» на пакеті з кормом, де м’яса менше третини, і формально не порушить нічого.

Через це власники ухвалюють рішення навпомацки: за ціною, за порадою продавця або за рекомендацією в тематичному чаті. Тим часом єдине, що справді можна перевірити самостійно, — це склад і його відповідність фізіології конкретної тварини.

Розберімося, що стоїть за терміном «біологічно відповідне харчування», за якими критеріями його оцінюють на практиці і як за кілька хвилин перевірити корм, який ви купуєте зараз.

Звідки взялася концепція

Термін biologically appropriate («біологічно відповідний») з’явився в канадській індустрії кормів для тварин і згодом розійшовся по всьому ринку. Ідея була проста: рецептура має відштовхуватися не від того, що дешевше і технологічніше виробляти, а від того, до чого пристосована травна система тварини.

А пристосована вона до досить конкретного типу їжі. Травний тракт собаки коротший відносно розмірів тіла, ніж у типових травоїдних тварин, — їжа проходить його швидше, тож раціон має бути щільним за поживністю, а не об’ємним. Кислотність шлунка висока, що дозволяє ефективно розщеплювати білок. Слина не містить амілази — ферменту, який розщеплює крохмаль; його виробляє підшлункова залоза, і в обмеженому обсязі.

Водночас собака — не вовк. Дослідження геному, опубліковане командою Еріка Аксельссона в Nature у 2013 році, показало, що одомашнення супроводжувалося змінами одразу в трьох генах, задіяних у перетравленні крохмалю: AMY2B, MGAM і SGLT1. Ключовий із них, AMY2B, відповідає за вироблення тієї самої панкреатичної амілази — і в собак кількість його копій зросла в середньому приблизно вп’ятеро порівняно з вовками – джерело https://www.nature.com/articles/hdy201648.

Але тут є нюанс, про який зазвичай забувають. Кількість копій сильно варіюється — і між породами, і між окремими тваринами. У сибірських хаскі та австралійських дінго, чиї предки жили поза зонами раннього землеробства, копій гена одиниці. Простими словами: здатність засвоювати вуглеводи в собак є, але вона індивідуальна. Правильніше називати собаку факультативним хижаком — м’ясоїдною твариною з певною гнучкістю раціону.

І важливе застереження. Біологічна відповідність — це не заклик до сироїдіння і не синонім беззернового корму. Корм може взагалі не містити злаків, але бути наполовину зібраним із гороху, сочевиці та картопляного крохмалю — і біологічно відповідним він від цього не стане. Це також не автоматичний знак якості: словосполучення на упаковці нічого не гарантує, поки ви не подивилися на склад.

Чотири практичні критерії

Ось що справді має значення, коли ви оцінюєте корм.

1. Частка інгредієнтів тваринного походження

Це головний показник. У кормів, які позиціонуються як біологічно відповідні, він зазвичай починається від 60%. Виробники, які роблять на цьому акцент, виносять цифру на лицьовий бік упаковки. Якщо цифри немає — дивіться на склад: скільки позицій до першого рослинного інгредієнта і скільки після.

2. Різноманіття джерел білка

Моно-протеїнові корми (один вид м’яса) мають своє призначення — це діагностичні раціони для собак із підозрою на харчову чутливість. Для здорової тварини набір із трьох-п’яти джерел — курка, індичка, риба, яйця, ягнятина — забезпечує ширший амінокислотний профіль. Різні білки мають різний склад, і поєднання перекриває дефіцити кожного окремого.

3. Свіжа сировина проти борошна

На етикетці ви побачите два типи формулювань: «свіже м’ясо курки» / «сире філе оселедця» — і «дегідроване м’ясо птиці» / «м’ясне борошно». Це різні речі за вагою.

Свіже м’ясо містить приблизно 70–75% води. Оскільки склад вказують за масою до приготування, свіжа курка на першому місці після екструзії втратить більшу частину ваги — і реально в готовій грануле її буде менше, ніж здається. Дегідрований концентрат, навпаки, уже позбавлений вологи, і його вага в списку ближча до внеску в готовий продукт.

Тому непоганий сигнал — коли в складі є і те, й інше: свіжа сировина плюс дегідрований концентрат як щільне джерело білка.

4. Субпродукти і хрящі

У масовій свідомості «субпродукти» звучить як щось другосортне. Насправді печінка, серце, нирки, шлунки — це найбільш нутрієнтно щільні частини туші. Печінка — джерело вітаміну А, міді та заліза; серце — таурину; хрящі та кістки — кальцію, фосфору та глюкозаміну.

Хижак у природі з’їдає тушу цілком, і саме субпродукти дають йому вітаміни, яких він не отримає з чистого м’язового м’яса. Виробники кормів, побудованих за цим принципом, стверджують, що такий підхід дозволяє обійтися коротшим списком синтетичних вітамінних премиксів. Варто мати на увазі, що це передусім позиція самих виробників — незалежних порівняльних досліджень засвоюваності, які б однозначно це підтверджували, наразі небагато.

Ключова умова — субпродукти мають бути названі конкретно («печінка курки», «серце індички»), а не загальним «м’ясні субпродукти» невідомого походження.

Як читати склад: розбір на прикладі

Тепер — практика. Три прийоми, які варто знати.

Правило перших п’яти інгредієнтів. Компоненти в складі перелічені за спаданням маси. Перші п’ять зазвичай становлять значну частину рецептури. Якщо серед них два або більше рослинних — це корм із високою часткою вуглеводів, незалежно від того, що написано на лицьовому боці.

Розщеплення інгредієнтів (splitting). Поширений прийом маскування. Умовний приклад: якщо в кормі багато гороху, він вийде на перше місце в списку — це погано виглядає. Тому виробник розділяє його на «горохове борошно», «гороховий протеїн», «горохову клітковину» та «гороховий крохмаль» — кожна позиція окремо важить менше і опиняється нижче м’яса. Сумарна частка та сама, візуальне враження — інше. Якщо бачите три-чотири похідні одного продукту в списку, подумки складіть їх докупи.

Ваговий перерахунок. Про це вже йшлося вище: свіже м’ясо на першому місці не означає, що його найбільше в готовій грануле.

Тепер порівняймо два типи складів. Перший — типовий для економсегменту:

Кукурудза, м’ясне борошно (птиця), пшениця, тваринний жир, гороховий протеїн, гороховий крохмаль, буряковий жом…

Другий — типовий для кормів, побудованих навколо концепції біологічної відповідності:

Свіже м’ясо курки, дегідроване м’ясо курки, свіжі яйця, свіже філе камбали, дегідрована індичка, курячий жир, печінка курки, ціла зелена сочевиця…

Обидва можуть коштувати схоже та можуть мати на упаковці слово «преміум». Але це раціони різних категорій.

Другий тип складу — це те, як виглядає більшість канадських кормів цієї категорії. Наприклад, корм акана для собак будується за принципом WholePrey: м’ясо, субпродукти та хрящі в пропорціях, що імітують склад цілої здобичі. Частка тваринних інгредієнтів різниться від лінійки до лінійки — виробник заявляє діапазон 60–90% (згідно інформації на офіційному сайті https://acana.com/en_US/acana-why-faq.html), причому базова лінійка Adult Dog містить 60%, а окремі рецептури — до 90%. Це якраз той випадок, коли не варто орієнтуватися на бренд загалом: цифру треба дивитися на конкретній упаковці.

Що робити з цим знанням: візьміть пакет корму, який купуєте зараз, і подивіться на перші п’ять позицій. Це вже дасть відповідь на більшість питань.

Кому це критично, а кому — необов’язково

Чесна відповідь: не всім собакам потрібен раціон із 70% м’яса.

Кому це справді важливо:

Активні та робочі собаки. Високий рівень навантажень означає підвищену потребу в білку для відновлення м’язів і в жирі як джерелі витривалої енергії.

Високий рівень навантажень означає підвищену потребу в білку для відновлення м’язів і в жирі як джерелі витривалої енергії. Цуценята в період росту. Формування кістяка та м’язів — найвитратніший етап життя з точки зору нутрієнтів.

Формування кістяка та м’язів — найвитратніший етап життя з точки зору нутрієнтів. Собаки з харчовою чутливістю. Чим коротший і прозоріший список інгредієнтів, тим простіше виявити подразник.

Чим коротший і прозоріший список інгредієнтів, тим простіше виявити подразник. Собаки в період відновлення після хвороб чи операцій.

Кому варто бути обережним:

Літні собаки. Це одне з найбільш дискусійних питань у ветеринарній дієтології, і однозначної відповіді немає. З одного боку, з віком втрачається м’язова маса, і достатня кількість білка допомагає її зберегти. З іншого — за наявності ниркової патології підхід змінюється кардинально. Рішення тут ухвалює лікар після обстеження, а не етикетка і не стаття в інтернеті.

Це одне з найбільш дискусійних питань у ветеринарній дієтології, і однозначної відповіді немає. З одного боку, з віком втрачається м’язова маса, і достатня кількість білка допомагає її зберегти. З іншого — за наявності ниркової патології підхід змінюється кардинально. Рішення тут ухвалює лікар після обстеження, а не етикетка і не стаття в інтернеті. Схильні до зайвої ваги породи та стерилізовані тварини. Раціони з високою часткою тваринних інгредієнтів зазвичай калорійніші. Це не протипоказання — це вимога точніше рахувати порцію.

І окремо: якщо у вас здорова доросла собака середньої активності, яка добре виглядає на своєму нинішньому кормі середнього цінового сегмента, — це нормально. Гарна шерсть, стабільна вага, добре травлення та рівень енергії є найкращими індикаторами. Змінювати раціон «бо в інтернеті написали» не варто.

Практичні застереження

Перерахуйте порцію. Це те, на чому спотикаються майже всі, хто переходить на щільніший корм. Калорійність вища, тож добова норма в грамах зменшується. Наскільки саме — залежить від конкретних кормів, тому не «насипайте як завжди», а звіртеся з таблицею годування на новій упаковці та перерахуйте під вагу вашої собаки. Норма на упаковці — не остаточна цифра, а стартова точка, яку коригують за реальним станом тварини протягом кількох тижнів.

Перехідний період. Мінімум 7–10 днів, а для чутливих собак — до двох тижнів. Схема стандартна: перші три дні 25% нового корму, далі 50%, потім 75% і повний перехід. Легке розм’якшення стільця в перші дні — очікувана реакція. За появи блювання, відмови від їжі, млявості або діареї звертайтеся до ветеринара, не чекаючи «поки саме мине». Для цуценят, дрібних порід і літніх собак поріг звернення нижчий: зневоднення в них розвивається швидко.

Ціна за день, а не за пакет. Пакет щільного корму коштує дорожче, але й витрачається повільніше. Порахуйте: ціна ділиться на вагу, множиться на добову норму для ваги вашої собаки. Різниця між сегментами після такого перерахунку часто виявляється меншою, ніж здається на полиці.

Коли раціон підбирає лише лікар. Хронічна ниркова недостатність, панкреатит в анамнезі, захворювання печінки, діагностована харчова алергія, цукровий діабет — у цих випадках самостійний вибір корму неприпустимий.

Чек-лист для швидкої самоперевірки

Це не стандарт і не методика — це авторський орієнтир, який допомагає швидко зорієнтуватися біля полиці. Візьміть упаковку та дайте відповідь «так» або «ні»:

Перший інгредієнт у складі — конкретно назване м’ясо чи риба (не «м’ясні продукти», не злак)? Серед перших п’яти позицій не більше одного рослинного інгредієнта? Указана конкретна частка інгредієнтів тваринного походження у відсотках? У складі є щонайменше два різні джерела тваринного білка? Присутні названі субпродукти (печінка, серце) або хрящі? Немає трьох і більше похідних одного рослинного продукту поспіль? Указано, для якої вікової групи та рівня активності призначений раціон?

Що більше відповідей «так», то ближчий раціон до критеріїв біологічної відповідності. Мало «так» — це не вирок і не привід терміново міняти корм, а лише сигнал уважніше подивитися на альтернативи, особливо якщо у вас є питання до стану шерсті, ваги чи травлення собаки.

Біологічна відповідність — це не напис на упаковці і не цінова категорія. Це вимірювана характеристика: частка тваринних інгредієнтів, різноманіття джерел білка, наявність субпродуктів, відсутність маскувальних прийомів у складі.

Хороша новина в тому, що для перевірки не потрібні спеціальні знання — достатньо навчитися читати список інгредієнтів і знати про кілька типових прийомів маркетингу. Пройдіть чек-лист із поточним кормом уже сьогодні.

Матеріал має інформаційний характер і не замінює консультацію ветеринарного лікаря. Якщо у вашої собаки є хронічні захворювання або ви помічаєте зміни в самопочутті, обговоріть раціон із фахівцем перед тим, як щось міняти.