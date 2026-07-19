Російські війська тричі вдарили по території Харківського інноваційного сортувального терміналу «Нової пошти» у передмісті Харкова. Внаслідок атаки загинули троє чоловіків, ще 20 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і пресслужба «Нової пошти».

За даними Синєгубова, російські війська завдали ракетного удару по поштовому терміналу. Загинули чоловіки віком 24, 45 і 62 роки.

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У «Новій пошті» уточнили, що серед загиблих — двоє працівників компанії та водій партнера-перевізника.

Ще 20 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Троє постраждалих перебувають у важкому стані, лікарі борються за їхнє життя.

У компанії повідомили, що поранених працівників доправили до лікарні. «Нова пошта» підтримує зв’язок із медиками та надає постраждалим і родинам загиблих медичну, психологічну та матеріальну допомогу.

Правоохоронці, медики та рятувальники обходять територію, щоб виявити можливих постраждалих. Ліквідація наслідків ударів триває, роботи ускладнює ризик повторних атак.

Поліція документує наслідки ворожого ракетного удару по терміналу / Фото: Нацполіція

Детальну інформацію про пошкоджені вантажі встановлюють. У «Новій пошті» заявили, що компенсують клієнтам оголошену вартість відправлень, знищених унаслідок атаки.

Компанія також задіяла резервні логістичні маршрути та сортувальні хаби, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці. Статус відправлень клієнти можуть перевірити у мобільному застосунку та на сайті «Нової пошти».