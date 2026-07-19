Сумки Ерлінга Голанда можуть допомогти індустрії люксу вийти зі спаду

Футболісти дедалі частіше з’являються на публіці з дорогими дизайнерськими сумками, перетворюючи їх на бажаний чоловічий аксесуар. Люксові бренди сподіваються, що цей тренд допоможе пожвавити продажі шкіряних виробів, які останні три роки залишаються слабкими.

Про це пише Bloomberg.

Одним із найпомітніших прихильників дизайнерських сумок став нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд. Вартість його колекції, до якої входять рідкісні моделі Hermès, оцінюють майже у 1 млн фунтів стерлінгів, або близько $1,3 млн.

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Вартість колекції Ерлінга Голанда, до якої входять рідкісні моделі Hermès, оцінюють майже у 1 млн фунтів стерлінгів / Фото: Erling Haaland/Instagram

Серед його сумок є лімітована багатокишенькова модель Haut à Courroies Birkin та рідкісна модель із зображенням дороги й гір. На вторинному ринку кожна з них може коштувати близько $50 тисяч.

До тренду долучилися й інші футболісти. Вірджил ван Дейк з’являвся із сумкою Chanel із дебютної колекції Матьє Блазі, а Джуд Беллінгем, який є амбасадором Louis Vuitton, віддає перевагу моделям із фірмовою монограмою.

За даними Bloomberg, середня ціна люксової жіночої сумки з 2019 року зросла на 60%. Водночас кількість проданих у магазинах преміальних сумок вартістю понад $500 скорочується з 2022 року.

Це особливо відчутно для люксових компаній, оскільки валова маржа провідних брендів на сумках перевищує 80%. Розширення продажів серед чоловіків може допомогти компенсувати падіння доходів.

За оцінкою Bain & Co., у 2025 році чоловіки забезпечили лише чверть світового ринку люксових сумок. У країнах Азії чоловічі дизайнерські сумки вже є звичнішими, тоді як на Заході цей тренд ще не став масовим.

Люксові бренди дедалі активніше використовують спорт для виходу на нову аудиторію. Спортсмени стали модними інфлюенсерами, а їхні виходи перед матчами та після них перетворилися на своєрідні покази особистого стилю.

На думку експертів, брендам варто приділити більше уваги великим моделям. Саме такі сумки найчастіше обирають футболісти, оскільки вони нагадують розкішні спортивні сумки та менше асоціюються з традиційними жіночими моделями.

Інтерес до великих сумок уже зростає. Від початку чемпіонату світу збільшилася кількість пошукових запитів на великі Birkin на платформах перепродажу.

За даними Launchmetrics, під час турніру Голанд приніс Hermès близько $8,8 млн медійної вартості бренду. Це значно більше, ніж показники інших люксових компаній, які відстежувала платформа.

Великі сумки також можуть приваблювати покупців своєю практичністю. У них можна носити ноутбук, спортивні речі або використовувати їх як дорожню сумку для коротких поїздок.

У Bloomberg вважають, що великі моделі можуть стати зручним першим кроком для чоловіків, які лише починають носити дизайнерські сумки. Водночас брендам необхідно зберегти інтерес до цього тренду і після завершення чемпіонату світу.