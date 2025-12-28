“Імпортозаміщення” провалилося: у РФ масово закриваються магазини одягу

Російська індустрія моди не змогла скористатися відходом міжнародних брендів після 2022 року, а тимчасове зростання продажів швидко змінилося спадом. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

За даними СЗРУ, у 2024–2025 роках галузь зіткнулася з падінням попиту, масовим закриттям магазинів і зростанням витрат. З ринку пішли навіть великі гравці: збанкрутували Incity та Deseo, припинив роботу бренд Just Clothes, а «Глория Джинс» закриває магазини, продає фабрики й переносить виробництво за кордон. Половина всіх торгових точок, закритих у 2025 році, — це магазини одягу й взуття, переважно російські.

У розвідці зазначають, що замість розвитку власного виробництва ринок заповнили імпортні товари під новими вивісками. Одяг і надалі завозять із Китаю, Туреччини та через байєрів. Водночас Росія так і не створила повноцінної текстильної бази: бракує сучасних фабрик, якісних тканин і фурнітури, а навіть військову форму замовляють у Китаї.

Маркетплейси Wildberries і Ozon, за оцінкою СЗРУ, лише посилили залежність від дешевого азійського імпорту, витіснивши локальних виробників. На тлі зростання податків і штрафів бізнес втрачає рентабельність, а споживачі — купівельну спроможність. У підсумку російська мода виявилася нездатною існувати без відомих міжнародних брендів, продемонструвавши технологічну слабкість і залежність економіки від зовнішнього світу.