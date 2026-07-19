Росіяни знищили на Сумщині центр реабілітації дітей та людей з інвалідністю

Російські війська знищили центр реабілітації дітей та осіб з інвалідністю у селі Рибці Сумського району. Вранці ворог також завдав ударів керованими авіабомбами по Сумах, внаслідок чого трьох постраждалих госпіталізували, а під завалами може перебувати щонайменше одна людина.

Як повідомляє Кордон.Медіа, російські військові напередодні поцілили у приміщення реабілітаційного центру в селі Рибці. Внаслідок удару будівля повністю вигоріла.

У закладі проходили реабілітацію діти та дорослі з інвалідністю. Фахівці допомагали їм відновлювати фізичний і психоемоційний стан, а також розвивати побутові, комунікативні та навчальні навички.

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На території центру також працювало відділення іпотерапії та була велика конюшня. На момент удару заклад не працював через активні обстріли прикордоння.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що вранці російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Сум.

За попередніми даними, ворог застосував сім КАБів. Влучання зафіксували у Ковпаківському районі, пошкоджень зазнали житловий сектор і промислова зона.

Трьох постраждалих госпіталізували. Під завалами може перебувати щонайменше одна людина, на місці триває рятувальна операція.

Інформація про кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.