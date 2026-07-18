“Зміни обов’язково будуть”: Федоров уперше відреагував на масштабні акції на його підтримку

Михайло Федоров заявив, що зміни «обов’язково будуть», і подякував українцям за підтримку. Його допис з’явився на тлі третього дня мітингів у різних містах України проти його відставки з посади міністра оборони.

«Ви мені дякували за Мрію та Дію. Від себе дякую за надію. Такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах», — написав Федоров.

Він окремо подякував ветеранам і військовим за те, що вони «тримають фронт і честь».

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«Діалог є. Вірю, що все вдасться», — додав Федоров.

18 липня акції на його підтримку третій день поспіль відбулися у Києві та низці інших міст. У столиці станом на 19:30 зібралися близько 300 людей, частина учасників також вимагала відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Мітинги також пройшли у Львові, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Тернополі, Кропивницькому, Одесі, Черкасах і Хмельницькому. У Миколаєві до акції долучилися понад 150 людей, у Черкасах — понад сотня, у Хмельницькому — більш як 150.

Учасники вимагали повернути Федорова на посаду міністра оборони, зберегти курс на військові реформи та інновації, а також звільнити Сирського.

Протести почалися після того, як стало відомо, що президент Володимир Зеленський не планує повторно пропонувати кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони. 16 липня Зеленський доручив виконувачу обов’язків голови СБУ Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони.