Netflix заплатив $587 млн готівкою за ШІ-стартап Бена Аффлека

Netflix заплатив $587 млн готівкою за ШІ-стартап InterPositive, заснований американським актором і режисером Беном Аффлеком. Після угоди Аффлек приєднався до стримінгової компанії як старший радник.
Про це повідомляє Variety з посиланням на звіт Netflix, поданий до Комісії з цінних паперів і бірж США.
У документі компанія підтвердила, що завершила придбання в березні. Загальна вартість угоди становила приблизно $587 млн.
Раніше Bloomberg повідомляв, що загальна сума виплат Аффлеку та інвесторам InterPositive могла сягнути $600 млн. Частина коштів, за даними видання, могла залежати від виконання певних показників.
Netflix не прокоментував подробиці угоди на запит журналістів.
Аффлек заснував InterPositive у 2022 році. Компанія тривалий час працювала в закритому режимі та займалася створенням інструментів на основі штучного інтелекту для кіноіндустрії.
Після придбання до Netflix перейшла команда InterPositive, до якої входять 16 інженерів, дослідників і творчих фахівців.
Розроблені компанією інструменти дозволяють кінематографістам створювати ШІ-моделі на основі відзнятих матеріалів. Вони можуть використовуватися під час постпродакшену для роботи зі звуком, повторного освітлення кадрів і додавання візуальних ефектів.
Під час оголошення про угоду Аффлек заявив, що технології завжди розвивалися разом із митцями — від появи рухомого зображення до цифрового виробництва та віртуальних знімальних технологій.
Співгенеральний директор Netflix Тед Сарандос розповів, що у 2026 році близько 300 проєктів компанії вже використовували певні форми генеративного штучного інтелекту.
За його словами, угода з InterPositive поки перебуває на ранньому етапі, однак Netflix уже бачить вплив її технологій на виробництво контенту.
Сарандос також наголосив, що компанія не прагне замінити людську працю генеративним ШІ.
«Щоб створити щось велике, потрібні великі митці, і ШІ цього не змінює. Фільми створюють люди, які знімають фільми. ШІ лише дає їм кращі інструменти», — заявив він.