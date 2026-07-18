Netflix заплатив $587 млн готівкою за ШІ-стартап Бена Аффлека

Netflix заплатив $587 млн готівкою за ШІ-стартап InterPositive, заснований американським актором і режисером Беном Аффлеком. Після угоди Аффлек приєднався до стримінгової компанії як старший радник.

Про це повідомляє Variety з посиланням на звіт Netflix, поданий до Комісії з цінних паперів і бірж США.

У документі компанія підтвердила, що завершила придбання в березні. Загальна вартість угоди становила приблизно $587 млн.

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Раніше Bloomberg повідомляв, що загальна сума виплат Аффлеку та інвесторам InterPositive могла сягнути $600 млн. Частина коштів, за даними видання, могла залежати від виконання певних показників.

Netflix не прокоментував подробиці угоди на запит журналістів.

Аффлек заснував InterPositive у 2022 році. Компанія тривалий час працювала в закритому режимі та займалася створенням інструментів на основі штучного інтелекту для кіноіндустрії.

Після придбання до Netflix перейшла команда InterPositive, до якої входять 16 інженерів, дослідників і творчих фахівців.

Розроблені компанією інструменти дозволяють кінематографістам створювати ШІ-моделі на основі відзнятих матеріалів. Вони можуть використовуватися під час постпродакшену для роботи зі звуком, повторного освітлення кадрів і додавання візуальних ефектів.

Під час оголошення про угоду Аффлек заявив, що технології завжди розвивалися разом із митцями — від появи рухомого зображення до цифрового виробництва та віртуальних знімальних технологій.

Співгенеральний директор Netflix Тед Сарандос розповів, що у 2026 році близько 300 проєктів компанії вже використовували певні форми генеративного штучного інтелекту.

За його словами, угода з InterPositive поки перебуває на ранньому етапі, однак Netflix уже бачить вплив її технологій на виробництво контенту.

Сарандос також наголосив, що компанія не прагне замінити людську працю генеративним ШІ.