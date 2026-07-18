Росія атакувала Одесу: троє постраждалих, один у важкому стані

Російські війська 18 липня знову атакували Одесу, пошкодивши територію інфраструктурного об’єкта. Унаслідок удару постраждали троє людей, двох із них госпіталізували.
Про це повідомили начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За словами Кіпера, стан одного з госпіталізованих оцінюють як важкий. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.
Унаслідок атаки на території інфраструктурного об’єкта загорілися легковий і вантажний автомобілі.
На місці працюють відповідні служби. Остаточні наслідки удару уточнюються.