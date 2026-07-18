Росія атакувала Одесу: троє постраждалих, один у важкому стані

Росія вдарила по цивільному судну в порту Одещини: є загиблий, 17 моряків евакуювали

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За словами Кіпера, стан одного з госпіталізованих оцінюють як важкий. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.

Про це повідомили начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер .

Російські війська 18 липня знову атакували Одесу, пошкодивши територію інфраструктурного об’єкта. Унаслідок удару постраждали троє людей, двох із них госпіталізували.